«Зенит» изменил логотип в рамках недели борьбы с кибербуллингом

«Зенит» представил новый логотипа в рамках недели борьбы с агрессией в интернете, которая началась 10 ноября и продлится до 17-го числа.

Вместо двух звезд на логотипе бело-сине-голубых появились два белых сердца, что является символом социальной компании.

Пресс-служба клуба сообщает, что в ходе недели борьбы с кибербуллингом «Зенит» поделится правилами сетевого этикета и расскажет об организациях, которые оказывают поддержку всем, кто столкнулся с насилием.