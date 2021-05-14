«Зенит» интересуется тренером «Порту» Консейсау
11:45
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау получил предложения от других клубов, сообщает Record.
По сведениям источника, на 46-летнего специалиста претендуют «Зенит», «Милан» и «Марсель». Сам тренер рассматривает возможность взять творческий отдых. Ранее Консейсау был дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра в чемпионате Португалии.
«Порту» с 74 очками занимает второе место в чемпионате Португалии. Чемпионом страны досрочно стал «Спортинг».
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