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«Зенит» интересуется тренером «Порту» Консейсау

11:45
Сержиу Консейсау. Фото Reuters
Сержиу Консейсау. Фото Reuters
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау получил предложения от других клубов, сообщает Record.

По сведениям источника, на 46-летнего специалиста претендуют «Зенит», «Милан» и «Марсель». Сам тренер рассматривает возможность взять творческий отдых. Ранее Консейсау был дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра в чемпионате Португалии.

«Порту» с 74 очками занимает второе место в чемпионате Португалии. Чемпионом страны досрочно стал «Спортинг».

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