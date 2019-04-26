В пятницу, 26 апреля, в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС. На нем были приняты следующие решения по итогам матчей 25-го тура премьер-лиги:

"Ростов" - "Локомотив"

- В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи - оштрафовать главного тренера ФК "Локомотив" г. Москва Семин Ю.П. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

"Рубин" - "Уфа"

- В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений - оштрафовать ФК "Рубин" г. Казань на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

- В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений - оштрафовать ФК "Уфа" г. Уфа на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

ЦСКА - "Анжи"

- В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений - оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

"Зенит" - "Динамо-Москва"

- В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений - оштрафовать ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

- В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений - оштрафовать ФК "Динамо-Москва" г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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