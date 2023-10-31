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Сегодня, 09:38

Кормильцев рассказал, что гордится российской тренерской школой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался о российской тренерской школе.

«Самое главное, что я хотел бы отметить по итогам этого тура, да и вообще по итогам прошедшей части чемпионата, это то, что я очень горд за нашу отечественную тренерскую школу. Карпин, Федотов, Ташуев, Юран, Осинькин... Их команды побеждают. И это еще раз доказывает, что не надо нам никого приглашать, эти иностранцы с желтыми штанами, бегают там что-то, смотрят в планшеты... А ведь еще Радимов, Зырянов — тоже наша школа! ЦСКА в матче с «Краснодаром» сыграл очень правильно. Но и «Краснодар», если честно, был неплох. Даже переиграл в чем-то армейцев. Но они грамотно сыграли по счету. Плюс сказались моменты, когда «Краснодар» не реализовывал моменты, когда Акинфеев выручал. Я Владимира Валентиновича Федотова знаю опосредованно, но такие тренеры и должны быть у нас, воспитывать таких игроков, как тот же Обляков. И тренера должны бояться. Я вот Лобановского в киевском «Динамо» боялся. Паническая атака была, когда его видел. Тренер должен быть авторитетом», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

После 13 туров ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24 с 21 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kormil-tsev-u-nas-dolzhny-by-t-takie-trenery-kak-fedotov-a-inostrantsy-s-planshetami-ni-k-chemu/
Сергей Кормильцев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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