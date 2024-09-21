Спортивный директор «Факела» — о поражении от «Зенита»: «Нам надо становиться наглее»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение воронежцев (1:3) в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита».

«В первом тайме мы сыграли хорошо, а второй из-за индивидуальных ошибок провалили. По игре нам надо становиться еще наглее и больше атаковать, чтобы претендовать на что-то большее», — сказал Котов «СЭ».

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.