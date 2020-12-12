«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы. Дзюба начнет матч без капитанской повязки
Стали известны составы «Зенита» и «Динамо» на матч 18-го тура Тинькофф-РПЛ. Форвард петербуржцев Артем Дзюба вернет капитанскую повязку пропускавшему предыдущую игру Деяну Ловрену.
«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Дуглас, Ловрен, Оздоев, Сутормин, Вендел, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.
Запасные — Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Азмун, Крапухин.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Евгеньев, Варела, Фомин, Грулев, Шиманьски, Моро, Лесовой.
Запасные — Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Каборе, Терехов, Карапузов, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Трансляция матча «Зенит» — «Динамо»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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