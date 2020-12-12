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«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы. Дзюба начнет матч без капитанской повязки

17:40
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Стали известны составы «Зенита» и «Динамо» на матч 18-го тура Тинькофф-РПЛ. Форвард петербуржцев Артем Дзюба вернет капитанскую повязку пропускавшему предыдущую игру Деяну Ловрену.

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Дуглас, Ловрен, Оздоев, Сутормин, Вендел, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.

Запасные — Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Азмун, Крапухин.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Евгеньев, Варела, Фомин, Грулев, Шиманьски, Моро, Лесовой.

Запасные — Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Каборе, Терехов, Карапузов, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Динамо»

Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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