Петржела считает, что «Зенит» легко обыграет «Динамо»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с корреспондентом «СЭ» ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ сине-бело-голубых с «Динамо».

«Зенит» легко обыграет «Динамо». В настоящее время у него просто нет конкурентов в России. Но даже игра сине-бело-голубых будет постепенно ухудшаться в сегодняшней международной обстановке», — сказал Петржела «СЭ».

Встреча «Зенит» — «Динамо» пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

Бело-голубые располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. «Зенит» — лидер РПЛ с 55 очками.