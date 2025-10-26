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26 октября 2025, 16:35

Галактионов об ничьей с «Акроном»: «Поле, безусловно, повлияло на ход игры. Футболисты действовали упрощено»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после гостевого матча 13-го тура чемпионата России против «Акрона» (1:1) критически высказался о состоянии поля на «Мордовия Арене». Игра была перенесена в Саранск из-за проведения в Самаре спортивного форума.

«Поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Это оказывает большое влияние на мышечно-связочный аппарат игроков. Есть определенная реакция. Поле, безусловно, тоже повлияло на ход и качество игры. Где-то футболисты действовали упрощено», — сказал Галактионов.

«Локомотив» набрал 27 очков и занимает первое место в таблице РПЛ, опережая ЦСКА (27) по дополнительным показателям. Железнодорожников может обойти «Краснодар» (26), у которого остается матч в запасе. В 14-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом» 1 ноября.

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Михаил Галактионов
Футбол
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
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Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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