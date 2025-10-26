Галактионов об ничьей с «Акроном»: «Поле, безусловно, повлияло на ход игры. Футболисты действовали упрощено»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после гостевого матча 13-го тура чемпионата России против «Акрона» (1:1) критически высказался о состоянии поля на «Мордовия Арене». Игра была перенесена в Саранск из-за проведения в Самаре спортивного форума.

«Поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Это оказывает большое влияние на мышечно-связочный аппарат игроков. Есть определенная реакция. Поле, безусловно, тоже повлияло на ход и качество игры. Где-то футболисты действовали упрощено», — сказал Галактионов.

«Локомотив» набрал 27 очков и занимает первое место в таблице РПЛ, опережая ЦСКА (27) по дополнительным показателям. Железнодорожников может обойти «Краснодар» (26), у которого остается матч в запасе. В 14-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом» 1 ноября.