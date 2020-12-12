Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал дубль в первом тайме матча 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». Для него это 189-й и 190-й гол в зачет «Клуба 100». По данному показателю Дзюба обошел экс-форварда сборной России Романа Павлюченко (188) и поднялся на третье место.

Следующий ориентир для Дзюбы — Олег Веретенников, забивший 207 мячей. Лидирует в «Клубе 100» Александр Кержаков — 233.

128 голов Дзюба провел в чемпионате России (четвертый результат после Веретенникова, Кержакова и Дмитрия Кириченко), 13 — в Кубке страны, 23 — в еврокубках и 26 — за сборную (второй результат после Кержакова).

Среди действующих футболистов Дзюба занимает первое место. Павлюченко также продолжает карьеру, но в составе клуба ПФЛ «Знамя», а значит в зачет могут идти только его голы в Кубке России.