«Зенит» — «Динамо»: Дзюба обогнал Павлюченко и вошел в тройку «Клуба 100»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал дубль в первом тайме матча 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». Для него это 189-й и 190-й гол в зачет «Клуба 100». По данному показателю Дзюба обошел экс-форварда сборной России Романа Павлюченко (188) и поднялся на третье место.
Следующий ориентир для Дзюбы — Олег Веретенников, забивший 207 мячей. Лидирует в «Клубе 100» Александр Кержаков — 233.
128 голов Дзюба провел в чемпионате России (четвертый результат после Веретенникова, Кержакова и Дмитрия Кириченко), 13 — в Кубке страны, 23 — в еврокубках и 26 — за сборную (второй результат после Кержакова).
Среди действующих футболистов Дзюба занимает первое место. Павлюченко также продолжает карьеру, но в составе клуба ПФЛ «Знамя», а значит в зачет могут идти только его голы в Кубке России.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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