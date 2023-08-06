«Зенит» — «Динамо»: Барриос удален с поля

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил красную карточку в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» — 2:2. Хавбек в прыжке попытался выбить мяч у Дениса Макарова и ударил его открытыми шипами в левую ногу.

На 90+4-й минуте арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов удалил игрока.