«Ахмат» обыгрывает «Сочи» после первого тайма

«Ахмат» ведет в счете после первого тайма матча 3-го тура РПЛ с «Сочи» — 2:1.

Счет был открыт на 36-й минуте встречи, полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Через 6 минут нападающий «Ахмата» Владимир Ильин сравнял счет. На 45+3-й минуте полузащитник Артем Тимофеев вывел грозненцев вперед.