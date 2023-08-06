«Ахмат» обыгрывает «Сочи» после первого тайма
«Ахмат» ведет в счете после первого тайма матча 3-го тура РПЛ с «Сочи» — 2:1.
Счет был открыт на 36-й минуте встречи, полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Через 6 минут нападающий «Ахмата» Владимир Ильин сравнял счет. На 45+3-й минуте полузащитник Артем Тимофеев вывел грозненцев вперед.
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|4.08
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|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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|Г
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|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Наир Тикнизян
Локомотив
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|П
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Роман Ежов
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|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
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|
Марат Быстров
Ахмат
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|1
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