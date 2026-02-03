«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча

«Зенит» и «Динамо» сыграют в матче Зимнего кубка РПЛ

«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в матче Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби (ОАЭ) во вторник, 3 февраля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

С текстовой трансляцией, основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

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03 февраля, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

После 18 туров «Зенит» находится на втором месте в РПЛ с 39 очками, «Динамо» — 10-м месте с 21 очком.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 3 по 10 февраля. В турнире принимают участие «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар».