Представитель Дзюбы о попадании футболиста в рейтинг самых медийных спортсменов: «Будем стараться удерживать лидирующие позиции»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание футболиста в рейтинг самых медийных спортсменов России в 2025 году.

«СЭ» и «Медиалогия» провели совместное исследование в рамках проекта «Самые медийные лица российского спорта-2025». Как и в 2024 году, первое место в рейтинге занял хоккеист Александр Овечкин. В тройку также вошли футбольные тренеры — Валерий Карпин и Сергей Семак. Артем Дзюба занял 6 место.

«Меня удивило наличие в этом рейтинге Сергея Семака, потому что не было каких-то результатов в прошлом году у «Зенита» или громких историй с участием Сергея Богдановича.

Если говорить про Артема, то, учитывая его рекорды и резонанс, он, как мне кажется, вообще должен был войти даже в топ-3. А так в целом его попадание в число лучших в таком рейтинге сейчас для меня не новость. Мы будем стараться удерживать лидирующие позиции. Хочется, чтобы и молодые подтягивались, потому что лидеры последних лет неизменны: Дзюба, Махачев, Овечкин и теннисисты, а это не есть хорошо. Исключение — Сафонов, о котором много говорят в последнее время благодаря его успехам за рубежом. Тем не менее, хочется, чтобы появлялись новые, молодые лица. Медийность — важный показатель для любого современного спортсмена. Это касается и коммерческой привлекательности. За рубежом это отлично развито. Я думаю, что нашим молодым ребятам важно развиваться в этом направлении, потому что за этим будущее», — сказал Гольдман «СЭ».

Для подсчета были использованы три критерия: число упоминаний в российских СМИ (все цифры — с 1 января по 31 декабря 2025 года), число упоминаний в соцсетях в русскоязычном сегменте (оба показателя — по данным системы «Медиалогия»), а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках материалов на нашем сайте и посещаемость этих материалов.