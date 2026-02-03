Представитель Дзюбы о попадании футболиста в рейтинг самых медийных спортсменов: «Будем стараться удерживать лидирующие позиции»
Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание футболиста в рейтинг самых медийных спортсменов России в 2025 году.
«СЭ» и «Медиалогия» провели совместное исследование в рамках проекта «Самые медийные лица российского спорта-2025». Как и в 2024 году, первое место в рейтинге занял хоккеист Александр Овечкин. В тройку также вошли футбольные тренеры — Валерий Карпин и Сергей Семак. Артем Дзюба занял 6 место.
«Меня удивило наличие в этом рейтинге Сергея Семака, потому что не было каких-то результатов в прошлом году у «Зенита» или громких историй с участием Сергея Богдановича.
Если говорить про Артема, то, учитывая его рекорды и резонанс, он, как мне кажется, вообще должен был войти даже в топ-3. А так в целом его попадание в число лучших в таком рейтинге сейчас для меня не новость. Мы будем стараться удерживать лидирующие позиции. Хочется, чтобы и молодые подтягивались, потому что лидеры последних лет неизменны: Дзюба, Махачев, Овечкин и теннисисты, а это не есть хорошо. Исключение — Сафонов, о котором много говорят в последнее время благодаря его успехам за рубежом. Тем не менее, хочется, чтобы появлялись новые, молодые лица. Медийность — важный показатель для любого современного спортсмена. Это касается и коммерческой привлекательности. За рубежом это отлично развито. Я думаю, что нашим молодым ребятам важно развиваться в этом направлении, потому что за этим будущее», — сказал Гольдман «СЭ».
Для подсчета были использованы три критерия: число упоминаний в российских СМИ (все цифры — с 1 января по 31 декабря 2025 года), число упоминаний в соцсетях в русскоязычном сегменте (оба показателя — по данным системы «Медиалогия»), а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках материалов на нашем сайте и посещаемость этих материалов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0