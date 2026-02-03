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3 февраля, 11:00

Представитель Дзюбы о попадании футболиста в рейтинг самых медийных спортсменов: «Будем стараться удерживать лидирующие позиции»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание футболиста в рейтинг самых медийных спортсменов России в 2025 году.

«СЭ» и «Медиалогия» провели совместное исследование в рамках проекта «Самые медийные лица российского спорта-2025». Как и в 2024 году, первое место в рейтинге занял хоккеист Александр Овечкин. В тройку также вошли футбольные тренеры — Валерий Карпин и Сергей Семак. Артем Дзюба занял 6 место.

«Меня удивило наличие в этом рейтинге Сергея Семака, потому что не было каких-то результатов в прошлом году у «Зенита» или громких историй с участием Сергея Богдановича.

Если говорить про Артема, то, учитывая его рекорды и резонанс, он, как мне кажется, вообще должен был войти даже в топ-3. А так в целом его попадание в число лучших в таком рейтинге сейчас для меня не новость. Мы будем стараться удерживать лидирующие позиции. Хочется, чтобы и молодые подтягивались, потому что лидеры последних лет неизменны: Дзюба, Махачев, Овечкин и теннисисты, а это не есть хорошо. Исключение — Сафонов, о котором много говорят в последнее время благодаря его успехам за рубежом. Тем не менее, хочется, чтобы появлялись новые, молодые лица. Медийность — важный показатель для любого современного спортсмена. Это касается и коммерческой привлекательности. За рубежом это отлично развито. Я думаю, что нашим молодым ребятам важно развиваться в этом направлении, потому что за этим будущее», — сказал Гольдман «СЭ».

Для подсчета были использованы три критерия: число упоминаний в российских СМИ (все цифры — с 1 января по 31 декабря 2025 года), число упоминаний в соцсетях в русскоязычном сегменте (оба показателя — по данным системы «Медиалогия»), а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках материалов на нашем сайте и посещаемость этих материалов.

Самые медийные лица российского спорта в&nbsp;2025 году.Овечкин — первый, Карпин — второй, Дзюба — шестой. Самые медийные лица российского спорта-2025

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Артем Дзюба
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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