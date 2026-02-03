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3 февраля, 13:02

В Кремле приветствуют заявления президента ФИФА о необходимости отмены бана России

Ана Горшкова
Корреспондент

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино о необходимости снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

«То, что, по крайней мере, появились рассуждения на этот счет, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем действительно. Об этом давно пора подумать. Собственно, никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идею олимпизма, ни футбол тем более», — приводит ТАСС слова Пескова.

Президент ФИФА Джанни Инфантино.«Запрет ничего не дал, мы должны его снять». Президент ФИФА Инфантино высказался за возвращение России

По словами пресс-секретаря президента России, российские футболисты и сборная должны быть полностью восстановлены в своих правах и участвовать в международных турнирах.

«Мы так считаем, считали с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения в ФИФА состоятся», — добавил Песков.

Дональд Трамп и&nbsp;Джанни Инфантино.«Надеюсь, наступит мир и мы сможем их вернуть». Инфантино обсудил с Трампом допуск России до ЧМ-2026

Российские сборные и клубы отстранены от участия во всех турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
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Джанни Инфантино
ФИФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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