В Кремле приветствуют заявления президента ФИФА о необходимости отмены бана России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино о необходимости снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

«То, что, по крайней мере, появились рассуждения на этот счет, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем действительно. Об этом давно пора подумать. Собственно, никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идею олимпизма, ни футбол тем более», — приводит ТАСС слова Пескова.

По словами пресс-секретаря президента России, российские футболисты и сборная должны быть полностью восстановлены в своих правах и участвовать в международных турнирах.

«Мы так считаем, считали с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения в ФИФА состоятся», — добавил Песков.

Российские сборные и клубы отстранены от участия во всех турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.