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«Зенит» — «Динамо»: Комличенко реализовал пенальти

20:18
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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко отличился в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он реализовал пенальти во втором тайме и сократил отставание в счете — 1:2.

Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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