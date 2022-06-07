«Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород» примут участие в товарищеском турнире

«Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород» примут участие в товарищеском турнире — «Кубок Матч Премьер». Матчи примут два стадиона — «ВЭБ Арена» в Москве и «Смена» в Санкт-Петербурге.

Уже известно предварительное расписание встреч. Все игры должны начинаться в 20.00 по московскому времени.

21 июня. «Зенит» — «Нижний Новгород» («Смена»)

25 июня. «Сочи» — «Зенит» («Смена»)

29 июня. ЦСКА — «Зенит» («ВЭБ Арена»)

1 июля. «Нижний Новгород» — «Сочи» («ВЭБ Арена»)

4 июля. ЦСКА — «Нижний Новгород» («ВЭБ Арена»)

7 июля. «Сочи» — ЦСКА («ВЭБ Арена»)