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Скаут рассказал, как сорвался переход нападающего «Спартака» в клуб из МЛС

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший скаут «Динамо» и МЛС Александр Тильман рассказал, что экс-нападающий «Спартака» Фэшн Сакала в свое время мог оказаться в одном из американских клубов.

С игроком уже договорился тренер, а скаут Тильман подготовил отчет по Сакале, но сделка сорвалась.

«Наш начальник после общения с ним говорит: «У него зарплата несколько сотен тысяч евро». — «Это в рублях он сказал». Он настаивал, что это евро: «У вас зарплаты в России сумасшедшие», — рассказал Тильман Eurostavka.ru.

Сейчас Сакала выступает за шотландский «Рейнджерс». Вместе с командой он дошел до финала Лиги Европы-2021/22.

Фэшн Сакала — лучший нападающий «Спартака-2» в 2018-м (10+2 в 35 матчах).

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/v-rossii-sumasshedshie-zarplaty-dublera-spartaka-hotel-klub-mls-no-ispugalsya-summy-v-rublyah
Фэшн Сакала
ФК Спартак (Москва)
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