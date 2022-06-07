Скаут рассказал, как сорвался переход нападающего «Спартака» в клуб из МЛС

Бывший скаут «Динамо» и МЛС Александр Тильман рассказал, что экс-нападающий «Спартака» Фэшн Сакала в свое время мог оказаться в одном из американских клубов.

С игроком уже договорился тренер, а скаут Тильман подготовил отчет по Сакале, но сделка сорвалась.

«Наш начальник после общения с ним говорит: «У него зарплата несколько сотен тысяч евро». — «Это в рублях он сказал». Он настаивал, что это евро: «У вас зарплаты в России сумасшедшие», — рассказал Тильман Eurostavka.ru.

Сейчас Сакала выступает за шотландский «Рейнджерс». Вместе с командой он дошел до финала Лиги Европы-2021/22.

Фэшн Сакала — лучший нападающий «Спартака-2» в 2018-м (10+2 в 35 матчах).