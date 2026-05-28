Кахигао: «Москва — фантастическое место для работы и безопасной жизни»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал об особенностях работы с российской командой.

«Да, есть эти санкции, на мой взгляд, абсурдные, но мы мало что можем поделать против политики. Из-за них мы не можем подписывать определенных футболистов из определенных стран, но мы делаем все возможное там, где мы это делать можем. Честно говоря, мы уже несколько месяцев работаем над этими «целями». Это непросто, но мы справимся.

А как сейчас убедить футболиста поехать в Россию? Много разговаривая и демонстрируя страсть. У нас в нынешнем составе есть игроки, у которых поначалу было много сомнений, но когда ты настаиваешь и доказываешь им, во-первых, что это большой клуб с возможностями выигрывать титулы, во-вторых, что Москва — фантастическое место для работы и безопасной жизни, и, в-третьих, заражаешь их этой страстью и амбициями, они тоже получают удовольствие от побед, и в конечном счете в большинстве случаев тебе удается их убедить», — цитирует 56-летнего испанца Marca.

Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года. Ранее он был скаутом в «Арсенале», спортивным директором сборной Чили и руководителем отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая».

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