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Дивеев о том, что «Спартак» разбил Кубок России: «У нас он не ломался, причем два раза»

Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев пошутил о том, что «Спартак» разбил Кубок России после победы над «Краснодаром» (1:1; пенальти — 4:3) в суперфинале турнира.

Хавбек красно-белых Пабло Солари, празднуя победу, поднял трофей в воздух, после чего с него слетела крышка и в падении расколола кубок.

«У нас не сломался кубок, причем два раза. У «Зенита» в прошлый раз только крышка разбилась. Надеюсь, кубок сделают таким, чтобы он не разваливался. Изменить кубок РПЛ? Когда нам его вручили, у меня был один вопрос: «Как наливать?». Это же первые глотки чемпионства. Может, что-то переделают, придумают колбу», — сказал Дивеев.

Дивеев дважды становился обладателем Кубка России в составе ЦСКА — в сезонах-2022/23 и -2024/25.

Разбитый Кубок России.Главный момент вечера: Солари сломал Кубок России во время празднования

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Игорь Дивеев
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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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