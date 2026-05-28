Дмитриев рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Карседо

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, что за четыре месяца работы привнес в команду главный тренер Хуан Карлос Карседо.

«Наверно, большую сыгранность, командный настрой. У команды хорошее настроение внутри, все друг друга понимают. За счет этого «Спартак» выиграл Кубок России», — приводят «Известия» слова Дмитриева.

52-летний Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России, победив в суперфинале «Краснодар».

Во всех турнирах красно-белые провели при Карседо 17 матчей: 11 побед, 2 ничьи и 4 поражения.