«Зенит» — ЦСКА: Семак сделал тройную замену

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сделал тройную замену в матче с ЦСКА в 3-м туре РПЛ.

На 62-й минуте вместо Андрея Мостового, Жерсона и Матео Кассьерры на поле вышли Александр Соболев, Лусиано Гонду и Роман Вега.