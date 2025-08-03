Матч «Зенит» — ЦСКА посетили более 45 тысяч человек

Матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА посетил 45 371 зритель. Игра проходит на «Газпром Арене».

