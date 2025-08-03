Алвес и Педро обменялись футболками после первого тайма матча «Зенит» — ЦСКА

Нападающий ЦСКА Матеус Алвес и форвард «Зенита» Педро обменялись футболками после свистка об окончании первого тайма матча 3-го тура РПЛ.

Армейцы ведут со счетом 1:0. Гол на 33-й минуте забил нападающий Алеррандро.

