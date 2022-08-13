«Зенит» — ЦСКА: гол Ермакова отменили из-за офсайда

Гол полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова в матче 5-го тура против «Зенита» отменили из-за офсайда.

На 80-й минуте Ермаков забил после передачи Хорхе Карраскаля. Сам Карраскаль до этого совершил рывок из центра поля, вбежал в чужую штрафную и пробил по воротам Михаила Кержакова, а потом подобрал отскок.

Ассистент главного арбитра Роман Усачев зафиксировал офсайд у Карраскаля в момент, когда он получил мяч в центре поля. После проверки эпизода видеоарбитрами было принято решение поддержать помощника Павла Кукуяна и не засчитывать гол.

Счет в матче остался прежним — 1:1.