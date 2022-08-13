«Зенит» — ЦСКА: Мантуан забил супергол в дебютном матче за питерцев

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан вывел свою команду вперед в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА — 2:1.

На 85-й минуте бразилец забил ударом из-за пределов штрафной армейцев.

Матч с ЦСКА стал для 21-летнего Мантуана дебютным в составе «Зенита», он вышел на замену на 76-й минуте.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.