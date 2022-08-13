Защитник «Локомотива» Мампасси рассказал, почему первый пенальти в матче против «Крыльев Советов» бил Камано

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал, почему первый пенальти в матче 5-го тура против «Крыльев Советов» (1:1) бил Франсуа Камано, а не Антон Миранчук.

— Почему первый пенальти бил Камано, а не Миранчук?

— Так договорились ребята на поле, это не была установка тренера. Камано попросил ударить одиннадцатиметровый, ему доверили. Да, не забил, бывает. Не нужно его в этом винить.

— Что происходит в «Локомотиве»?

— У нас все нормально. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? Много работать и только.

«Локомотив», набравший три очка в первых пяти матчах, идет на 13-й позиции. В следующем туре москвичи 20 августа сыграют в гостях с подмосковными «Химками».