3 августа, 18:34

«Зенит» — ЦСКА: Алеррандро открыл счет в матче

Руслан Минаев

ЦСКА открыл счет в матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 33-й минуте забил форвард Алеррандро. Ему ассистировал хавбек Матвей Кисляк.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Зенит» — ЦСКА: Алеррандро открыл счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Алеррандро
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
  • Михаил

    плакса тушинская, ты еще не упился от радости за жиу ничью?

    03.08.2025

  • Михаил

    мне и знать вас неинтересно, а вы про ... что вас вштыривает. смешной, ей богу

    03.08.2025

  • Михаил

    болезный, круговой ударил зенитовца сзади по ноге в своей штрафной - на повторе явно видно. больно или нет, сильно или нет - никого не интересует. единственный вопрос - нафига он это сделал в том игровом эпизоде. и да, ржать над снимающимися с первого тура положено так же - с первого тура

    03.08.2025

  • oleg ves

    да они оба юбилея высосали из пальца. В 2025г - 100лет ленинградскому Спартаку. А Зенит появился не раньше 1932г.

    03.08.2025

  • oleg ves

    Свистяков - клоун, и разумеется, ЗПРФ

    03.08.2025

  • narkomsm

    "Золотой" Зенит! 3 игра=3 пеналя. Один левый, второй левейший. Красота!

    03.08.2025

  • narkomsm

    Ну чё, коники? Теперь уже не очень смешно? Это вам не над Спартаком ржать... Тут Пидер работает во все стороны

    03.08.2025

  • narkomsm

    Радуйся левому пеналю, дешёвка

    03.08.2025

  • narkomsm

    Ну вот и он! Левейший. Содержимое морозилки оставляю себе

    03.08.2025

  • Alexey Tarasov

    Красавчик:point_up:?С дебютным мячом:thumbsup:

    03.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    семак не позорься ---уходи --или беги как тебе удобно бездарь тупой

    03.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    такой позор --топтание на поле бразильцами т ничего внятного --семак беги пока тебя затоптали

    03.08.2025

  • oleg ves

    Дуглас толкает в спину защ ЦСКА в своей ШП - свистки ослепли

    03.08.2025

  • Кабанчик

    Латышонок - хороший вратарь

    03.08.2025

  • владимир косягин

    откуда вам знать,вштырил меня этот эпизод или нет? говори за себя, а не за всех. а на счёт планок, есть правила и по ним нужно судить.

    03.08.2025

  • Михаил

    все болельщики поддерживают своих, как минимум в третьем туре, могут "против" кого-то турнирно в конце чемпа. если иначе, они - тушинские

    03.08.2025

  • Михаил

    я конь с не одним десятком оет стажа болельщицкого. и где судья арбитрирует предвзято? желудь ты независимый?

    03.08.2025

  • Сергей Седов

    Воротчик был классный... Чудеса в Балтике творил. Но в Зените в последнее время все деградируют. Где Педро с его классным ударом?

    03.08.2025

  • Михаил

    и только тушинцы это обсуждают. ни коней, ни питерцев не вштырил эпизод. кукуляк задал высокую планку по единоборствам и держит ее в обе стороны

    03.08.2025

  • narkomsm

    Есть ещё варианты удалить у коней одного-двух. И поставить 2 пеналя. Трудная задача у арбитра...

    03.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    АРМЕЙСКАЯ МАШИНА - НИКОГДА НЕ ЛОМАЕТСЯ!!!

    03.08.2025

  • Сергей Седов

    Опять убогая тактика Семака.. Сейчас замены будут еще печальнее. И поменяет всех местами, чтобы запутать противника. Но запутаются сами игроки... Не отрицаю достижений. Но через 5 лет место работы надо менять-любой психолог скажет...

    03.08.2025

  • narkomsm

    Все нейтральные болельщики итак против бомжарни, не обольщайся

    03.08.2025

  • narkomsm

    Ставлю содержимое морозилки, что во втором тайме в пользу Зени назначат минимум 1 пеналь. А пока могу сказать, что Педро чуть не отрубил ногу Облякову, но не получил даже жёлтой. Игроку СМ дали бы красную немедленно или после просмотра ВАР. Смотрим дальше...

    03.08.2025

  • edmundobaldivieso

    Судья портит игру и настраивает всех нейтральных болельщиков против Зенита.

    03.08.2025

  • hovawart645

    Как же судейка Чистяков лижет гигимону! Смотреть противно.

    03.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Это где же гениальный "сергейбогданыч" такого же как он талантливого воротчика достал?.. Ну а после перерыва начнёт чудить, типа: три столба-семь защитников.. эх! б.ят...

    03.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    никакой семак нулевый со своим сбродом из бразилии

    03.08.2025

  • Александр Головейко

    Может Зенит опять не правильно посчитал, 100 лет у них в следующем году?)))

    03.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    у семака нет никакой игры --только тупое упрямство --

    03.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    семак --тупой упрямый дыбил

    03.08.2025

  • Андрей

    Надеюсь опустят Газпром, надо еще пару воткнуть

    03.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Молодчики коняжки! Не снижайте темп!

    03.08.2025

    • «Акрон» — «Спартак»: гол красно-белых засчитан ошибочно?

    Станковичу подарили аптечку на пресс-конференции после матча «Акрон» — «Спартак»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

