«Зенит» — ЦСКА: Алеррандро открыл счет в матче

ЦСКА открыл счет в матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 33-й минуте забил форвард Алеррандро. Ему ассистировал хавбек Матвей Кисляк.

