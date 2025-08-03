«Акрон» — «Спартак»: гол красно-белых засчитан ошибочно?

На 90+1-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» (1:1) судья Павел Кукуян не зафиксировал фол Даниила Зорина, в центре поля задержавшего рукой Жилсона Беншимола, не остановил игру и не назначил штрафной удар. После этого спартаковцы перехватили мяч и в течение примерно 20 секунд провели атаку, завершившуюся голом Пабло Солари.

Фото Скриншот трансляции

Рефери его засчитал, видеоассистенты Сергей Иванов и Анатолий Жабченко в его действия не вмешались.

Между тем возник вопрос, не стоит ли считать случившееся одной фазой. Ведь после перехвата мяча Зориным, никто из игроков «Акрона» не сумел им завладеть, красно-белые сделали пять передач и поразили ворота. Все выглядело так, что момент следовало «открутить», а гол отменить.

Значит, судейская бригада допустила ошибку.