Судейство

3 августа, 18:33

«Акрон» — «Спартак»: гол красно-белых засчитан ошибочно?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 90+1-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» (1:1) судья Павел Кукуян не зафиксировал фол Даниила Зорина, в центре поля задержавшего рукой Жилсона Беншимола, не остановил игру и не назначил штрафной удар. После этого спартаковцы перехватили мяч и в течение примерно 20 секунд провели атаку, завершившуюся голом Пабло Солари.

Фото Скриншот трансляции

Рефери его засчитал, видеоассистенты Сергей Иванов и Анатолий Жабченко в его действия не вмешались.

Между тем возник вопрос, не стоит ли считать случившееся одной фазой. Ведь после перехвата мяча Зориным, никто из игроков «Акрона» не сумел им завладеть, красно-белые сделали пять передач и поразили ворота. Все выглядело так, что момент следовало «открутить», а гол отменить.

Значит, судейская бригада допустила ошибку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
Спартак

ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
    • Дзюба в девятый раз забил «Спартаку»

    «Зенит» — ЦСКА: Алеррандро открыл счет в матче
