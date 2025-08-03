Станковичу подарили аптечку на пресс-конференции после матча «Акрон» — «Спартак»

Главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу подарили аптечку на пресс-конференции после матча с «Акроном» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

Специалист не стал забирать подарок с собой, оставив его на столе после общения с прессой.

После поражения от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ Станкович заявил, что беспокоится о своем здоровье.

«Спартак» набрал 4 очка после трех туров и занимает 10-е место в таблице РПЛ.

