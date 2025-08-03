Футбол
3 августа, 18:44

Станковичу подарили аптечку на пресс-конференции после матча «Акрон» — «Спартак»

Руслан Минаев

Главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу подарили аптечку на пресс-конференции после матча с «Акроном» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

Специалист не стал забирать подарок с собой, оставив его на столе после общения с прессой.

После поражения от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ Станкович заявил, что беспокоится о своем здоровье.

«Спартак» набрал 4 очка после трех туров и занимает 10-е место в таблице РПЛ.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
  • Береги руку, Сеня!

    Лучше бы подарили яйца Карасёва и Казарцева.

    03.08.2025

  • Горын

    :rofl::joy::sweat_smile::sweat_smile::joy::rofl:

    03.08.2025

  • Горын

    Они скромно промолчат.

    03.08.2025

  • Горын

    Он тоже захотел.

    03.08.2025

  • Горын

    :joy::joy::joy: С голоперидолом?:joy::joy::joy:

    03.08.2025

  • Sergey Yurich

    А что скажете по голу Спартака, перед которым не дали штрафной и карточку за снос акроновского негра?

    03.08.2025

  • spartsmen

    Кому-то без вротихберга скучно...

    03.08.2025

  • hattabych

    Что дебил нашелся, не пускать его больше на пресс конференции.

    03.08.2025

  • Serge Pol

    А ты не видел,что творили судьи?Оба пенальти левые.Две карточки бомжам за такие нарушения не дают.А Спартак убивают третий матч подряд.

    03.08.2025

  • Каспийский берег

    Билет до Белграда, лучший подарок этой бестолочи..... Достал уже экспериментами заканчивающимися экскрементами....

    03.08.2025

  • itiv

    Круто! Кто придумал? Билет ему еще купите!:grinning::grinning::grinning:

    03.08.2025

  • Leonard Leonard

    Спартак судьи душат уже три тура. Команде не легко.Никогда не болел за эту команду, сейчас симпатизирую.

    03.08.2025

  • Гончар

    по себе не суди .

    03.08.2025

  • AnTaras

    Ты чего так возбудился?:grinning:

    03.08.2025

  • Millwall82

    опасную бритву (стилет) и мыло. Пусть фигню с лица сбреет. Игроком же не носил никогда (неудобно), да и не Олаф Мельберг.

    03.08.2025

  • Гончар

    Мразь которая подарила ему аптечку,пусть лучше подарит её старику.

    03.08.2025

  • Спринт

    Колхозному Стакановичу нужно презентовать набор коньяных бытылочек .. такую коробочку он бы на столике не оставил .. **

    03.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Лучше подарите ему билет до Сербии.

    03.08.2025

    • «Зенит» — ЦСКА: Алеррандро открыл счет в матче

    ЦСКА обыгрывает «Зенит» после первого тайма матча в Санкт-Петербурге
