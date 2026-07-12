«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в матче Winline Суперсерии — 3:1.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

У хозяев на 20-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев, также отличились Роман Вега (61-я минута) и Фелипе Аугусто (73-я). У сербской команды единственный гол на счету Мохаммада Абу-Фани (81-я).

13 июля сине-бело-голубые проведут товарищескую игру с махачкалинским «Динамо».