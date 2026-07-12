Вега забил ударом с 30 метров в матче с «Црвеной Звездой»
Защитник «Зенита» Роман Вега забил гол в матче Winline Суперсерии против «Црвены Звезды» ударом с 30 метров.
22-летний аргентинец отличился на 61-й минуте встречи и сделал счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Это второй гол защитника за клуб.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
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|
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|Краснодар
|11
|6
|4
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|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
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|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
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|
7
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|
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|10
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|
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|
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|11
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|11
|
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|10
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|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
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|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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