Вега забил ударом с 30 метров в матче с «Црвеной Звездой»

Защитник «Зенита» Роман Вега забил гол в матче Winline Суперсерии против «Црвены Звезды» ударом с 30 метров.

22-летний аргентинец отличился на 61-й минуте встречи и сделал счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Это второй гол защитника за клуб.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».