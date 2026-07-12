Соболев: «Никто не обращает внимание на то, что я — лучший бомбардир «Зенита» на сборах»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:1) в товарищеском матче и оценил свою игру на предсезонных сборах.

— Я — лучший бомбардир «Зенита» на сборах? На это никто не обращает внимание, — заявил Соболев. — Сейчас идет подготовка к сезону. У нас через неделю игра за трофей. Завтра матч с махачкалинским «Динамо», а после уже будем готовиться к Суперкубку. Обычные сборы, работаем и готовимся. Способны ли мы играть вместе с Фелипе Аугусто? Ну, сегодня играли же какой-то отрезок. Тренерскому штабу виднее. Наверное, это возможно. Как мне удобнее? Это дело 10 минут на поле. Я играл по-разному. Ничего нового, подстраиваешься друг под друга — и все.

— В прошлом матче с «Нефтчи» вы отпраздновали, показав пальцем на газон. Что это значило?

— Ничего не значило, это просто для моих «фанатов».

— Хейтеров?

— «Фанатов» (улыбается). Чтобы чуть-чуть разогреть инфополе.

В следующую субботу, 18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене».