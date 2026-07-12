«Зенит» продлил сотрудничество с компанией «Нонтон»
Новое соглашение между сторонами действует до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба чемпионов России.
Согласно договоренности «Зенит» и один из крупнейших российских онлайн-гипермаркетов мебели и товаров для дома «Нонтон» продолжат проводить совместные мероприятия для болельщиков, специальные акции и розыгрыши призов на домашних матчах сине-бело-голубых.
Партнерство «Зенита» и «Нонтон» стартовало весной 2024 года. За это время компании реализовали ряд совместных проектов для поклонников клуба из Санкт-Петербурга, а на домашних матчах продолжила работу специальная зона партнера, где проводятся конкурсы, интерактивы и розыгрыши призов.
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