«Зенит» продлил сотрудничество с компанией «Нонтон»

Новое соглашение между сторонами действует до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба чемпионов России.

Согласно договоренности «Зенит» и один из крупнейших российских онлайн-гипермаркетов мебели и товаров для дома «Нонтон» продолжат проводить совместные мероприятия для болельщиков, специальные акции и розыгрыши призов на домашних матчах сине-бело-голубых.

Партнерство «Зенита» и «Нонтон» стартовало весной 2024 года. За это время компании реализовали ряд совместных проектов для поклонников клуба из Санкт-Петербурга, а на домашних матчах продолжила работу специальная зона партнера, где проводятся конкурсы, интерактивы и розыгрыши призов.