"Зенит" анонсировал новый выпуск "Z+" перед матчем с "Локомотивом"

Официальный сайт "Зенита" анонсировал новый выпуск "Z+" перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Встреча пройдет 7 апреля, в воскресенье, начало – в 19.00 (мск).

– В течение часа до стартового свистка вас ждет настоящее футбольное шоу! Гостями студии станут Андрей Аршавин и Илья Геркус, тактический разбор предстоящей игры проведут Александр Григорян и Алексей Игонин, Гарри Топор представит свою новую композицию, а ребята из "Газпром"-Академии дадут ценные советы футболистам основного состава. Z+ расскажет о подготовке команды ко встрече с железнодорожниками и вспомнит прошлые матчи против "Локомотива" вместе с Властимилом Петржелой, – написано в заявлении пресс-службы "Зенита".

"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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