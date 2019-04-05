"Зенит" анонсировал новый выпуск "Z+" перед матчем с "Локомотивом"

Официальный сайт "Зенита" анонсировал новый выпуск "Z+" перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Встреча пройдет 7 апреля, в воскресенье, начало – в 19.00 (мск).
– В течение часа до стартового свистка вас ждет настоящее футбольное шоу! Гостями студии станут Андрей Аршавин и Илья Геркус, тактический разбор предстоящей игры проведут Александр Григорян и Алексей Игонин, Гарри Топор представит свою новую композицию, а ребята из "Газпром"-Академии дадут ценные советы футболистам основного состава. Z+ расскажет о подготовке команды ко встрече с железнодорожниками и вспомнит прошлые матчи против "Локомотива" вместе с Властимилом Петржелой, – написано в заявлении пресс-службы "Зенита".
"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.
"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Новый выпуск Z+!– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 5 апреля 2019 г.
Подробности: https://t.co/LCXvS7nujw pic.twitter.com/nZdl0ZfLsx
Опрос
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-04-05-novyy-vypusk-z-arshavin-garri-topor-translyatsiya-matcha-protiv-lokomotiva.htm