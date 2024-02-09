«Зенит» в товарищеском матче уступил «Аль-Райяну»

«Зенит» в товарищеском матче уступил «Аль-Райяну» со счетом 2:4.

В составе петербуржцев отличились Александр Коваленко и Иван Сергеев, Алексей Сутормин забил в свои ворота, а также получил красную карточку на 89-й минуте.

В следующем матче «Зенит» 13 февраля встретится с «Сантосом» в рамках Кубка равноправия.

Товарищеский матч

«Аль-Райян» (Катар) — «Зенит» (Россия) — 4:2 (0:0)

Голы: Сутормин, 48 — в свои ворота (1:0). , 54 — с пенальти (2:0). Коваленко, 58 (2:1). , 72 (3:1). Сергеев, 74 (3:2). , 84 (4:2).

«Зенит»: Васютин, Караваев, Алип, Родригао, Ерохин (Ахметов, 46), Сутормин (Черный, 89), Мостовой, Коваленко, Васильев (Бардачев, 76), Сергеев, Изидор (Мантуан, 46).

Предупреждения: Сутормин, 16. Родригао, 79.

Удаление: Сутормин (Зенит), 89.

9 февраля.