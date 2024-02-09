Шалимов считает, что у «Спартака» нет устоявшейся манеры игры и состава

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов поделился мнением о меняющейся игре красно-белых.

«У «Спартака» меняется многое, и нет устоявшейся манеры игры. Как и состава. В атаке играли Угальде и Промес в роли блуждающего форварда, которого тянет влево, на свою позицию, где вышел Зиньковский. Много говорится о проблеме с опорником, но, на мой взгляд, Мартинс — это хороший материал для того, чтобы сделать опорника. Он мне напоминает Виейра, который в свое время в «Арсенале» был очень хорош. В обороне пара Дуарте — Бабич, слева Хлучевич, справа Зобнин, которого, возможно, и будут ставить на эту позицию — в опорной зоне перебор силовых игроков. Наверное, то, что мы увидели в этом матче — и есть состав на весну. За исключением, возможно, Медины, которого может сменить Бонгонда», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате РПЛ после первой части сезона, набрав 30 очков за 18 туров. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).