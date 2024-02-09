Защитник «Крыльев Советов» Барач перешел в «Актобе»

Защитник «Крыльев Советов» Матео Барач перешел в «Актобе», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 29-летним хорватом не называются.

Барач выступал за самарцев с зимы 2022 года. В составе «Крыльев» защитник провел 30 матчей и забил один гол.