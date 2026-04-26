«Зенит» — «Ахмат»: питерцы увеличили преимущество на 11-й минуте

«Зенит» забил второй гол в ворота «Ахмата» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:0.

На 11-й минуте отличился Луиc Энрике. Для 25-летнего бразильца этот гол стал четвертым в РПЛ сезона-2025/26.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».