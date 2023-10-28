«Зенит» — «Ахмат»: Сергеев сравнял счет
Форвард «Зенита» Иван Сергеев забил на 32-й минуте матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» — 1:1.
Клаудиньо пробил, но мяч отскочил к Сергееву, который с линии вратарской сравнял счет.
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|22
|
4
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|2
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|18-20
|20
|
5
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|13
|5
|5
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|18-17
|20
|
6
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|
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|
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|3
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|
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|12
|3
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|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
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|Ж
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|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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