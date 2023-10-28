ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 29 октября

ЦСКА примет «Краснодар» в матче 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 29 октября.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события встречи ЦСКА — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 19.00 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 12 туров ЦСКА набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 28 баллами лидирует в чемпионате России.

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