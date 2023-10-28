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Судейство

Сегодня, 19:40

«Ростов» — «Локомотив»: Карпин не получил три предупреждения

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Валерий Карпин.
Фото ФК «Зенит»

На 33-й, 38-й и 90+3-й минутах матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (1:0) главный тренер хозяев поля Валерий Карпин ошибочно не получил желтые карточки от судьи Алексея Сухого.

Сначала Карпин накричал на арбитра, когда тот не вынес предупреждение Евгению Морозову. Железнодорожник в центре поля едва не раздел Егора Голенкова, задержав его рукой за майку, но избежал наказания.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Затем тренер был недоволен назначением штрафного удара в пользу «Локомотива». Снова накричал на рефери — тот подошел к Карпину и ограничился устным внушением.

Фото Скриншот трансляции

А в конце матча главный тренер ростовской команды требовал вынести предупреждение еще одному железнодорожнику и кричал на первого ассистента Арама Петросяна. Снова без желтой карточки для Карпина.

Фото Скриншот трансляции, «СЭ»

При этом Дмитрий Баринов на 48-й минуте за демонстративное несогласие с решением второго ассистента Сергея Каруненко тут же был наказан «горчичником» и «повис» на желтых карточках. Следующая повлечет за собой автоматическую дисквалификацию.

На 25-й минуте ошибочно избежал предупреждения другой футболист «Локомотива» — Максим Ненахов. А на 71-й минуте промах Каруненко пришлось исправлять видеоассистентам Евгению Кукуляку и Роману Сафьяну. Помощник судьи принял неправильное решение, не зафиксировав в ходе голевой атаки «Ростова» положение «вне игры». ВАР, конечно, увидели явный офсайд — взятие ворот «Локомотива» было отменено.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Алексей Сухой
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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 - : -
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