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«Зенит» — «Ахмат»: Дзюба довел счет до крупного

18:05
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он довел преимущество хозяев до крупного — 3:0.

«Зенит» провел быструю атаку, выведя Дзюбу уже на пустые ворота. Нападающий не промахнулся из выгодной позиции.

Зенит — Ахмат

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