Ракицкий получил две желтые карточки? Разбираемся, как было на самом деле

После матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (0:0) пошли разговоры о том, что арбитр Алексей Матюнин показал защитнику «Зенита» две желтые карточки и ошибочно не удалил его. Связано это, видимо, с тем, что в матч-центре на сайте РПЛ у Ракицкого значилось предупреждение, якобы полученное им на 55-й минуте. На самом деле на этой минуте к зенитовскому футболисту не применялись никакие дисциплинарные санкции. На 52-й минуте он вступил в единоборство с Глушаковым, судья зафиксировал нарушение правил, но никаких карточек Матюнин Ракицкому в том моменте не показывал — не было оснований. «Горчичник» Ракицкий увидел й перед финальным свистком после конфликта в штрафной площади «Ахмата». (Александр Бобров)

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