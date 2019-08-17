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Ракицкий получил две желтые карточки? Разбираемся, как было на самом деле

17 августа 2019, 21:57
"Зенит" - "Ахмат". "Зенит" - "Ахмат".
"Зенит" - "Ахмат".
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После матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (0:0) пошли разговоры о том, что арбитр Алексей Матюнин показал защитнику «Зенита» две желтые карточки и ошибочно не удалил его. Связано это, видимо, с тем, что в матч-центре на сайте РПЛ у Ракицкого значилось предупреждение, якобы полученное им на 55-й минуте. На самом деле на этой минуте к зенитовскому футболисту не применялись никакие дисциплинарные санкции. На 52-й минуте он вступил в единоборство с Глушаковым, судья зафиксировал нарушение правил, но никаких карточек Матюнин Ракицкому в том моменте не показывал — не было оснований. «Горчичник» Ракицкий увидел й перед финальным свистком после конфликта в штрафной площади «Ахмата». (Александр Бобров)

Зенит — Ахмат

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