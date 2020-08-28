Зелимхан Бакаев: «В матче с «Ротором» мог поставить жирную точку, но не получилось»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от матча пятого тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (1:0). Он забил единственный мяч в этой игре, реализовав пенальти.

«Я в хорошей форме, — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе. — И в прошлых играх был в нормальной форме. Просто были другие проблемы, с которыми я справился. Так что дальше будет лучше и лучше. Посмотрим. В матче с «Ротором» у меня были моменты, чтобы поставить жирную точку в игре, но не получилось. Надеюсь, что оставил на следующую игру. Почему улыбался после замены? Настроение было хорошее, наслаждался этим моментом, этим днем».

24-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Спартак» и забил один мяч при одной голевой передаче.