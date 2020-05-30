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Зелимхан Бакаев очень удивился, когда узнал о заражении коронавирусом

18:10
Зелимхан Бакаев. Фото РФС.
Зелимхан Бакаев. Фото РФС.
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев признался, что был удивлен новостью о том, что он заразился коронавирусом.

«Симптомов особых не было, — цитирует Бакаева Twitter национальной команды. — Два дня болела голова — и все. Немного слабость чувствовал, но потом все прошло. А так — ни температуры, ни кашля. Когда сдали тесты, и я узнал, что болею, очень удивился.

Надеюсь, что скоро все пройдет: уже терпения нет, хочу тренироваться, играть. Но здоровье — как мое, так и партнеров — важнее всего. Очень жду возвращения на поле!«.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спартак» и забил восемь мячей при 12 голевых передачах.

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