Зелимхан Бакаев очень удивился, когда узнал о заражении коронавирусом

Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев признался, что был удивлен новостью о том, что он заразился коронавирусом.

«Симптомов особых не было, — цитирует Бакаева Twitter национальной команды. — Два дня болела голова — и все. Немного слабость чувствовал, но потом все прошло. А так — ни температуры, ни кашля. Когда сдали тесты, и я узнал, что болею, очень удивился.

Бакаев, Баринов и Зобнин рассказали про болезнь коронавирусом.



Зелимхан Бакаев:

— Симптомов особых не было. Два дня болела голова — и всё. Немного слабость чувствовал, но потом все прошло. А так — ни температуры, ни кашля. Когда сдали тесты, и я узнал, что болею, очень удивился. pic.twitter.com/qQ2QwAIRNs — Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2020

Надеюсь, что скоро все пройдет: уже терпения нет, хочу тренироваться, играть. Но здоровье — как мое, так и партнеров — важнее всего. Очень жду возвращения на поле!«.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спартак» и забил восемь мячей при 12 голевых передачах.