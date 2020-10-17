Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Уфой» (1:0) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ оценил дебют форварда Зе Луиша в составе железнодорожников. 29-летний африканец отметился голевым пасом на Гжегожа Крыховяка.

— Не знаю, насколько это можно выразить в цифрах, но Зе Луиш не готов на 100 процентов, — сказал Николич. — Ему нужно время, чтобы полностью набрать форму, но времени нет. Думаю, он будет продолжать выходить играть со скамейки, возможно, в какой-то момент появится в основе. Главное, что сегодня он вышел как надо, показал свои лучшие качества. Хороший дебют для него.

— Какова вероятность, что футболисты, не игравшие сегодня из-за проблем со здоровьем, будут готовы к матчу с «Зальцбургом»?

— Надеюсь, что те игроки, у которых есть проблемы со здоровьем, будут с нами. По крайней мере, что к этому составу добавятся 1-2 человека. (Дмитрий Гирин)