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«Зе Луиш пока будет выходить со скамейки». Николич — о дебюте африканца за «Локомотив»

19:05
Зе Луиш. Фото ФК «Локомотив».
Зе Луиш. Фото ФК «Локомотив».
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Уфой» (1:0) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ оценил дебют форварда Зе Луиша в составе железнодорожников. 29-летний африканец отметился голевым пасом на Гжегожа Крыховяка.

— Не знаю, насколько это можно выразить в цифрах, но Зе Луиш не готов на 100 процентов, — сказал Николич. — Ему нужно время, чтобы полностью набрать форму, но времени нет. Думаю, он будет продолжать выходить играть со скамейки, возможно, в какой-то момент появится в основе. Главное, что сегодня он вышел как надо, показал свои лучшие качества. Хороший дебют для него.

— Какова вероятность, что футболисты, не игравшие сегодня из-за проблем со здоровьем, будут готовы к матчу с «Зальцбургом»?

— Надеюсь, что те игроки, у которых есть проблемы со здоровьем, будут с нами. По крайней мере, что к этому составу добавятся 1-2 человека. (Дмитрий Гирин)

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