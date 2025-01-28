Игорь Зазулин: «Вполне допускаю, что «Зенит» начнет поиски правого защитника»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин порассуждал о том, будут ли сине-бело-голубые искать нового футболиста на позицию правого защитника вместо травмированного Вячеслава Караваева.

«Зенит» сейчас может начать поиски игрока на позицию правого защитника? Вполне допускаю такой вариант. Я не вижу сейчас особой проблемы, потому что и Эракович, и Мантуан уже играли на этой позиции», — цитирует Зазулина «РБ Спорт»

27 января Караваев сообщил, что успешно перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия в ходе тренировочного сбора в Катаре. Футболист сможет восстановиться примерно за семь месяцев. В нынешнем сезоне защитник провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах.