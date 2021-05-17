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Зажигательный танец Слуцкого на юбилее. Видео

17 мая 2021, 23:59
Леонид Слуцкий. Фото FC Rubin Kazan / YouTube.
Леонид Слуцкий. Фото FC Rubin Kazan / YouTube.
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий станцевал на праздновании своего юбилея. Видео опубликовано в Instagram форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

4 мая тренеру исполнилось 50 лет. На празднование его юбилея после завершения сезона пришли Сергей Семак, Виктор Гончаренко, Сергей Овчинников, Артем Дзюба, Алан Дзагоев, Евгений Савин, Георгий Щенников, Герман Ткаченко, Константин Генич, некоторые игроки, тренеры и сотрудники «Рубина». Главным музыкантом вечера был Леонид Агутин.

«Рубин» под руководством Слуцкого занял четвертое место в Тинькофф РПЛ и сыграет в отборочном турнире Лиги конференций.

Слуцкий ярко отметил 50-летие: пришли даже Семак, Гончаренко и Дзюба

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