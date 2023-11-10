Джанашия: «Россия вернется на международную арену максимум через год»

Джанашия считает, что Россия вернется на международную арену максимум через год

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия сожалеет о том, что российские команды не выступают на международной арене.

«Жаль, что сейчас российские команды не выступают в международных соревнованиях. Но со временем все вернется, и Россия должна быть к этому готова. Надо ворваться — всех там рвать. Как скоро? Полгода. Максимум — год. Это же спорт! При чем тут политика?» — приводит слова Джанашии «Чемпионат».

47-летний Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год и за «Балтику» (2004). В составе московской команды он трижды становился серебряным призером чемпионата России и один раз бронзовым. Также с железнодорожниками он четыре раза выиграл Кубок страны.

Ранее Андрей Аршавин в интервью «СЭ» заявил, что из-за санкций российский футбол пострадал, а клубы лишились денег.