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Сегодня, 16:00

Джанашия: «Россия вернется на международную арену максимум через год»

Джанашия считает, что Россия вернется на международную арену максимум через год
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия сожалеет о том, что российские команды не выступают на международной арене.

«Жаль, что сейчас российские команды не выступают в международных соревнованиях. Но со временем все вернется, и Россия должна быть к этому готова. Надо ворваться — всех там рвать. Как скоро? Полгода. Максимум — год. Это же спорт! При чем тут политика?» — приводит слова Джанашии «Чемпионат».

47-летний Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год и за «Балтику» (2004). В составе московской команды он трижды становился серебряным призером чемпионата России и один раз бронзовым. Также с железнодорожниками он четыре раза выиграл Кубок страны.

Ранее Андрей Аршавин в интервью «СЭ» заявил, что из-за санкций российский футбол пострадал, а клубы лишились денег.

Денис Соловьев. «В УЕФА не хотят, чтобы российский футбол уходил в Азию». Интервью вице-президента РФС Соловьева
Источник: Чемпионат
Заза Джанашия
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
ФИФА
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Нигматуллин оценил шансы Абаскаль на победу в РПЛ со «Спартаком»

На матч «Зенит» — «Краснодар» назначен представитель Краснодарского края
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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