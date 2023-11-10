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Сегодня, 15:47

Нигматуллин оценил шансы Абаскаль на победу в РПЛ со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о перспективах возвращения Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

— Играть, тренировать и работать в «Спартаке» крайне сложно, я говорю вам это как бывший игрок команды. «Спартак» никого не оставляет равнодушным. Но есть в этом и большой плюс, если ты побеждаешь, как Массимо Каррера, то становишься народным любимцем навсегда. Нужно абсолютно соответствовать высокому уровню нагрузки и психологическому давлению. Мало кому удалось это выдержать, — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. По итогам сезона-2022/23 красно-белые заняли в РПЛ третье место.

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» (21 очко) занимает шестое место.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-chtoby-karrera-uspeshno-vernulsya-nuzhno-porabotat-nad-bagazhom-alenicheva-304104/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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