Нигматуллин оценил шансы Абаскаль на победу в РПЛ со «Спартаком»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о перспективах возвращения Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

— Играть, тренировать и работать в «Спартаке» крайне сложно, я говорю вам это как бывший игрок команды. «Спартак» никого не оставляет равнодушным. Но есть в этом и большой плюс, если ты побеждаешь, как Массимо Каррера, то становишься народным любимцем навсегда. Нужно абсолютно соответствовать высокому уровню нагрузки и психологическому давлению. Мало кому удалось это выдержать, — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. По итогам сезона-2022/23 красно-белые заняли в РПЛ третье место.

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» (21 очко) занимает шестое место.